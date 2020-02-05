İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı - Son Dakika

İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
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İZDENİZ Genel Müdürlüğü, gün içerisinde olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
İZDENİZ Genel Müdürlüğü, gün içerisinde olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı. İZDENİZ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, saat 13.30 itibarıyla iptal edilen araba vapuru dahil tüm seferlerin saat 22.00 itibarıyla yeniden başladığı duyuruldu. - İZMİR
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