İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

6 saat önce

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar yapılmaya başlandı.

İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı, System.String[]

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar yapılmaya başlandı.

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 08.45'den itibaren iptal edilen tüm vapur seferlerinin saat 12.00 itibarıyla tekrar başladığı belirtildi.

Denizcilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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