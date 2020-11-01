İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor

01.11.2020 09:02

İzmir'deki deprem sonrası evlerinde hasar oluşan ya da sağlam olmalarına karşın tedirginlik yaşayan vatandaşlar, kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor.

İzmir'deki deprem sonrası evlerinde hasar oluşan ya da sağlam olmalarına karşın tedirginlik yaşayan vatandaşlar, kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor. Yaşadığı apartmanın hasarlı olmamasına karşın evine girmeyen bir vatandaş, 'Enkaz karşısında evde gidip uyumak olmaz' deyip kendine ait çadırda kızıyla birlikte kalmayı tercih etti.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklük deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu. Vatandaşlara bölgedeki AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK'lar, gıda, yatak, battaniye ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor. Gündüz saatlerinde 20 ila 21 derece arasında gerçekleşen hava sıcaklığı gece saatlerinde ise yarıya inerek 11 dereceye indi. Çadırlarda kalan vatandaşlar ise hasta olmamak için battaniyelere sarılarak ısınmaya, bir yandan da yaşadıkları o korku dolu dakikaları unutmaya çalışıyor.

Çadırda kalan vatandaşlar, deprem anında yaşadıklarını ve çadır hayatında karşılaştıkları olumsuzluklardan bahsetti. Depreme evde kızıyla birlikte yakalanan İdil Mütevellioğlu, ütü yaparken bir anda altta bir ses duyduğunu söyledi. Evindeki köpeğin kaçmaya başlamasıyla birlikte sallantının başladığını anlatan Mütevellioğlu, "İkinci vurduğunda çok güçlüydü. Bir anda uğultu ve bağrışmalar oldu. Dışarı çıktığımızda, karşımdaki bina gözümüzün önünde devrildi ve beyaz toz dumanı oldu." dedi.

Hasar tespit raporuna göre evlerine girmelerine mani bir durum olmamasına karşın yine de tedirginlik yaşadıklarını aktaran Mütevellioğlu, "Evinize girebilirsiniz' dediler ama psikolojik olarak giremiyoruz. O anı yaşadığımız için, bir de böyle bir enkaz karşımızdayken evde gidip uyumak olmaz" İfadelerini kullandı.

Mütevellioğlu, çadırda yaşamanın kolay olmadığını, geceleri soğuk olduğunu ancak alandaki ekiplerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Ekiplere teşekkür eden Mütevellioğlu, "Allah bir daha göstermesin. Çünkü korkunç bir şey" diye konuştu.

Depreme dışarda yakalanan Asiye Esen, "Çocuklar var içeride. Soğuk oluyor. Eve girmeyin diyorlar, o yüzden burada kalıyoruz. Allah buradakilerden razı olsun, tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar" diye konuştu.

Depremin ardından Manisa'dan İzmir'deki kardeş ve kızları için geldiğini belirten Mehmet Zeybek de "Yıkılan binayla 5 metre ara var. Bizimkilerin evinde bir şey yok ancak hasarlı. O yüzden burada kalıyoruz. Gündüzleri sıcak ama gece de çok soğuk oluyor. Gıdamız yeterince var ancak çocuklar birer battaniyeyle yatıyor. Üşüyorlar. Buna da şükür. Allah devlete zeval vermesin. Devletsiz millet olmaz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor
İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor
İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor
İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor - Son Dakika


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