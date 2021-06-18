Üye Girişi
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı

18.06.2021 11:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında İzmir'de görev yapan bir Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Düzbiçen çiftine 67'nci evlilik yıl dönümlerinde kutlama sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında İzmir'de görev yapan bir Vefa Sosyal Destek Grubu, 90 yaşındaki Düzbiçen çiftine 67'nci evlilik yıl dönümlerinde kutlama sürprizi yaptı.

Çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdüren Vefa Sosyal Destek Grupları İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa İletişim Merkezi vasıtasıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları salgın sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.

Aşılama ve tedbirlere uyulmasının ardından vaka sayılarının düşmesine rağmen Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Karabağlar Kaymakamlığına bağlı grup üyeleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 90 yaşındaki Rahmi ve Arife Düzbiçen çiftinin 67. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Evin bahçesinde düzenlenen kutlama partisinde Düzbiçen çifti ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri pasta kesti.

Yapılan sürprizle mutluluk yaşayan emekli bandocu Rahmi Düzbiçen, görevlilere cümbüş çalarak teşekkür etti.

Öte yandan İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri de bu sırada çiftin kimlik belgesi işlemlerini tamamladı.

"Unutamayacağım bir gün yaşadım"

Rahmi Düzbiçen, AA muhabirine, salgının başında bu yana eşiyle tedbirlere uyduklarını, evlerinden gerekmedikçe çıkmadıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Düzbiçen, "Allah devletimizden razı olsun. Çok dua ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok dua ediyorum. O gitti mi Türkiye'nin ocağı batar. Vefa ekibi bugün bizi çok mutlu etti. 67. evlilik yılımızı kutladı. Unutamayacağım bir gün oldu. Onlar beni sevindirdi ya Allah da onları sevindirsin." dedi.

"Bu süreç bitinceye kadar görev yapmaya devam edeceğiz"

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Leyle Altındağ ise salgının hizmet götürdükleri vatandaşların mutlu olduğunu görmenin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Hastalık bitinceye kadar görev yapmaya devam edeceklerini aktaran Altındağ, "Bugün bir çiftimizin 67. evlilik yıl dönümünü kutladık. Yaşlı çiftin yüzünün gülmesi çok güzel." dedi.

Çiftin oğulları Fehmi Düzbiçen ise anne ve babasının unutamayacakları bir evlilik yıl dönümü yaşadığını belirterek başta Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği olmak üzere tüm vefa ekibine teşekkür etti.

Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı
Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı

Vefa Sosyal Destek Grubu, Karabağlar, Evlilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika

Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı 11:53 Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah 10:33 İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
12:01 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz         
12:02
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vefa ekibi 90 yaşındaki çiftin 67. evlilik yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement