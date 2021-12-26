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İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama - Son Dakika

İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama

26.12.2021 14:59
İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama

İZMİR'in Buca ilçesinde A.M. (9) adlı öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen F.M.O. için toplanan öğrenci ve veliler, böyle bir olayın söz konusu olmadığını iftira atıldığını söyledi.

İZMİR'in Buca ilçesinde A.M. (9) adlı öğrencisini darbettiği iddia edilen öğretmen F.M.O. için toplanan öğrenci ve veliler, böyle bir olayın söz konusu olmadığını iftira atıldığını söyledi.

İzmir Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda da bir öğrencinin öğretmen tarafından darbedildiği iddia edildi. Efeler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Rüya Seda M., aynı ilçedeki bir ilkokulda okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu A.M.'yi darbettiği gerekçesiyle, öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu. Dün akşam Buca ilçesinde 23.00 sıralarında okul yakınındaki bir kafede buluşarak konu ile ilgili açıklama yapan veli ve öğrenciler darp olayının gerçek dışı olduğunu söyledi. Veli ve öğrenciler adına Ceren Kamalı Dinler'in yaptığı açıklamada "'İzmir'de öğretmen şiddeti' diye yayınlanan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz. Olayda adı geçen öğretmenimiz 657 sayılı kanuna tabi olduğu için medyada kendini anlatma fırsatı bulamıyor. Olay öğretmenin nöbet sırasında gerçekleşmiş olup doğrusu şu şekildedir: Teneffüste bahçede olan öğretmen ders zili çaldığında dışarda olan öğrencileri derse girmeleri için uyarırken, okul kapısının yan tarafında A.M. adlı öğrencinin hafif zihinsel engelli öğrenciyi tekmelediğini görmüştür. Engelli öğrenci cenin şeklinde yerde yatmakta olup ellerini kafasının üzerinde birleştirmiş vaziyettedir. A.M. adlı öğrenci şiddetli bir şekilde çocuğun boşluklarına sırtına tekme atmaktadır. Koşarak  A.M.'yi çeken öğretmen o esnada 2 metre ötede kavga eden bir başka grubun yanına yönelmiş ve kavgayı ayırıp derse girmeyen başka öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için ön bahçeye yönelmiştir. Sonrasında okulun içine giren öğretmen koridorda tekrar bir kavgaya denk gelmiş bu grup içerisinde de A.M. adlı öğrenciyi görmüştür. Başka bir öğretmen tarafından olaya müdahale edilmiş öğretmenler derse girmiştir" ifadelerini yer verildi.

'MESLEĞİNİ ONURUYLA YAPAN ÖĞRETMENİMİZİN ARKASINDA VE YANINDAYIZ'Darp iddiasının iftira olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, "Yıllarını mesleğine vermiş parmakla gösterilen öğretmenimiz gündemde olan diğer olaylarla karşılaştırılmaktadır. Çocuklarımız terlediğinde sırtına havlu koyan, yağmurda ıslandıklarında çoraplarını çıkarıp kurutan tek amacı vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek olan öğretmenimizin şahsına, onuruna ve kutsal olan mesleğine ağır kara bir leke atılmaktadır. Olayda adı geçen öğretmenimiz de şikayetçi olmuştur. Kendisi tehdit altındadır. Mesleğini onuruyla yapan öğretmenimizin arkasında ve yanındayız" denildi.

İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama
İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama
İzmir'de velilerden darpla suçlanan öğretmenle ilgili açıklama
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Efeler, İzmir, Çocuk, Rüya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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