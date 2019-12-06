Son Dakika Haberleri: İzmir'de velilerden maaşlarını alamayan özel okulun öğretmenlerine destek
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İzmir'de velilerden maaşlarını alamayan özel okulun öğretmenlerine destek

6 saat önce

İzmir'de bir grup veli, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ilk 3 derse girmeme kararı alan özel okuldaki öğretmenlere destek verdi.

İzmir'de velilerden maaşlarını alamayan özel okulun öğretmenlerine destek, System.String[]

İzmir'de bir grup veli, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ilk 3 derse girmeme kararı alan özel okuldaki öğretmenlere destek verdi.

Sabah saatlerinde özel okulun Mavişehir'deki kampüsü önünde bir araya gelen veliler, bir süre öğretmenler lehine slogan attı.

Velilerden Ahmet Kılıç, okulda iki çocuğunun eğitim gördüğünü, yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Öğretmenlere destek için toplandıklarını belirten Kılıç, şunları ifade etti:

"Öğretmenler geçen yıldan beri düzenli maaş alamıyor ancak bunu çok fazla yansıtmamaya çalıştılar. Son bir haftadır da ilk 3 derse girmiyorlar. Kendi yasal hakları olan bir protesto süreci var. Onu kullanarak bunu yapıyorlar ama öğretmenlerimiz çocuklarımıza okulda farklı aktiviteler yaptırarak ders adı altında olmasa bile mutlaka bir şeyler yaptırıyor. Firma eğitim sektöründe olmadığı için sıkıntılar oradan kaynaklanıyor."

Reyhan Şenay da yaşanan sıkıntılardan dolayı bazı öğretmenlerin başka okullara geçtiğini aktardı.

Parasız çalışmanın kolay olmadığını dile getiren Şenay, "Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm yetkililerin acil çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Mehmet Erol da öğretmenlerin tüm olumsuzluklara rağmen eğitim ve öğretim sürecini sürdürmeye çalıştıklarına işaret etti.

Mavişehir, Sabah, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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