Son Dakika Haberleri: İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
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İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü E.K.(40) yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı vidanjör, Karakuzu yönünden ilçe merkezine hareket halindeyken Çıtak Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.K. yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:57 Kaynak: İHA
Aliağa, Çıtak, İzmir, 3. Sayfa
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