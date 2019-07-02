İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:57 Kaynak: İHA
'in Aliağa
ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak
Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü E.K.(40) yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı vidanjör, Karakuzu yönünden ilçe merkezine hareket halindeyken Çıtak Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.K. yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - İZMİR
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