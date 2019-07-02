İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
44 dakika önce
İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
İZMİR - İzmir'in Aliağa
ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak
Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü E.K.yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı vidanjör, Karakuzu yönünden ilçe merkezine hareket halindeyken Çıtak Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.K. yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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