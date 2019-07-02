Son Dakika Haberleri: İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı

44 dakika önce

İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü E.K.yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı vidanjör, Karakuzu yönünden ilçe merkezine hareket halindeyken Çıtak Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.K. yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
Aliağa, Çıtak, İzmir, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti İşten çıkarılan CHP eski İlçe Başkanı açlık grevine başladı Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:02:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]