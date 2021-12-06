İzmir'de villada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde, villada Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi gözaltın alındı.

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, L.C'nin villada düzenek kurarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Eve yapılan operasyonda 6 kök Hint keneviri, 8 kök kenevir fidesi, 195 gram esrar, 2 ısı ve ışık yayan ampul, 1 led ışık, 4 akım düzenleyici cihaz, 2 termometre, 2 vantilatör, 2 buhar makinesi, 1 turbo fan, 1 asit ölçer, 1 termal çadır, çok sayıda kenevir gübresi ile alüminyum boru ele geçirildi.

L.C. gözaltına alındı.