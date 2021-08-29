İzmir'de virajı alamayan otomobil kanala yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza, Dikili ilçesinde saat 14.45'te meydana geldi. T.Ç. yönetimindeki 16 AAH 644 plakalı BMV marka otomobil, virajı alamayarak kanala yuvarlandı. Kazada sürücü T.Ç., araçta yolcu konumunda bulunan Ç.İ. ve Y.L. yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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