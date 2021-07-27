İzmir'in Bornova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 46 yaşındaki Hüseyin Özgür, 25 Temmuz'da viyadük altında ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede cesedin baş bölümünde darp izi tespit edilmiş, polis ekipleri B.Y'yi gözaltına almıştı.

Ümit Mahallesi'nden geçen İzmir- İstanbul Otoyolu'ndaki viyadüğün altında Hüseyin Özgür 'ün ölü bulunmasıyla ilgili B.Y'nin ardından B.B. de gözaltına alındı.

İzmir 'in Bornova ilçesindeki viyadüğün altında bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de viyadük altında bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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