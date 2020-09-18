İzmir'de voleybol heyecanı tam gaz sürüyor

Selçuk'taki Pamucak Plajı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa ev sahipliğiyle düzenlediği CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyona'nda heyecan sürüyor.

20 Eylül'deki final maçlarıyla sona erecek organizasyonda mücadele kızgın kumlarda tüm heyecanıyla devam ederken, sporcular Pamucak'ın masmavi sularında serinliyor. Şampiyonada kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde erkeklerde ise 24 ülkeden 70 sporcu mücadele ediyor. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanan organizasyonda yarın saat 16.00'da kadınlar, 17.30'da erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Yarı finaller saat 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek, kadınlar finali saat 16.15'te, erkekler finali ise 17.15'te başlayacak. Şampiyonanın ödül töreni ise saat 18.15'te gerçekleşecek.