İzmir'de Voleybol Şöleni
26 dakika önce
KADINLAR voleybolunda Avrupa'nın en iyileri arasında yer alan temsilcilerimiz, İzmir'de sahne alacak.
KADINLAR voleybolunda Avrupa
'nın en iyileri arasında yer alan temsilcilerimiz, İzmir
'de sahne alacak. İzmir'in ev sahipliği yapacağı AXA Sigorta
Kupa Voley'in finalleri yarın İzmir'de başlayacak. İzmirli voleybolseverler 3 gün boyunca Avrupa'da finallerin gediklisi olan Vakıfbank
, Eczacıbaşı
, Fenerbahçe
, Galatasaray
ve ilk yılında Challengec Cup'ta final oynayan Aydın Büyükşehir Belediyespor
gibi takımları izleme imkanı bulacak. Atatürk
Voleybol Kompleksi'ndeki organizasyonun çeyrek final ilk maçında yarın saat 12.00'de Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın BŞB karşılaşacak. Çeyrek finalde saat 15.00'te Vakıfbank- Beşiktaş
, 17.00'de Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor, 19.00'da ise Fenerbahçe Opet- Türk Hava Yolları
maçları oynanacak. İlk gün rakiplerini mağlup eden takımlar Cumartesi saat 14.00 ve 17.00'de aynı salonda yarı finale çıkacak. Final karşılaşması ise Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:55 Kaynak: DHA
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