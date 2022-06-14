İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

14.06.2022 09:53

İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla vuran ve kayıplara karışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı.

İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla vuran ve kayıplara karışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde, M.S.'in A.E. tarafından silahla yaralanması üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, olayın faili A.E.'nin Afyonkarahisar ilinde ablasının evinde saklandığı tespit edildi.

JASAT kıskıvrak yakaladı

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde saklandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Torbalı Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı
İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı
İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı
İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı

YORUMLAR
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JASAT ekipleri tarafından 1 ayda 21 suçtan 35 kişi yakalandı JASAT ekipleri tarafından 1 ayda 21 suçtan 35 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de vurdu, Afyonkarahisar'da JASAT'a yakalandı - Son Dakika

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