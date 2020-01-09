İzmir'de yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
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İzmir'de yaban hayvanlarına yem desteği

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem takviyesi yapıldı.

İzmir'de yaban hayvanlarına yem desteği, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem takviyesi yapıldı.


Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava İzmir'in yüksek kesimlerinde de etkisini gösteriyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri de Bozdağ ve Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında kar kalınlığının artması sonrası yaban hayvanlarının kendi habitatlarında aç kalmaması amacıyla yemleme çalışması yaptı.


Ekipler, söz konusu bölgelere 250 kilogram buğday ve 500 kilogram saman bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'nün mahallelerdeki sahipsiz hayvanlara yönelik de çalışma yaptığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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