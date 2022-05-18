İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm - Son Dakika
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İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm

18.05.2022 23:59

- İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında, tonlarca ağırlığındaki metal parça bir konteynerin içerisine düştü.

- İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında, tonlarca ağırlığındaki metal parça bir konteynerin içerisine düştü. Paramparça olan konteynerin içerisindeki işçi hayatını kaybetti.

Olay bu sabah Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tuzcuoğlu Yağ Fabrikası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre fabrikada çalışan Celal Güler (50), konteyner içerisinde bulunduğu sırada, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle silonun metal kapağı yerinden çıktı ve tonlarca ağırlığındaki metal parça, silonun yanındaki konteynerin üzerine düştü. Çıkan büyük gürültü, çevredeki fabrikalarda bile hissedildi. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya, jandarma, sağlık, AKS ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Feci şekilde hayatını kaybetti

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu, parçalanan konteyner içerisinde bulunan Celal Güler'in cansız bedeni konteyner içerisinden çıkartıldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeninin, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm
İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm
İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm
İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm
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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa, Metal, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yağ fabrikasında korkunç ölüm - Son Dakika
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