İzmir'de yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Son Dakika

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bornova ilçesinde Ersoy Caddesi kavşağında yol çöktü. Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.

"EŞYALARIMIN ÇOĞU SU İÇERİSİNDE KALDI"

Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yaşayan İlyas Karakoç'un evinde su baskını meydana geldi. Eşyalarının su içerisinde kaldığını belirten Karakoç, "Sağanak yağış nedeniyle evimi su bastı ve eşyalarımın birçoğu su içerisinde kaldı. Dün geceden bu yana nöbetteyim, itfaiyeden yardım istedim ve gelip suyu tahliye etme konusunda yardımcı oldular" dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA MÜCADELEDE EDİYORUZ"

Sağanak yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin su basan işletme sahibi Övünç Ünlü ise, "Kendi imkanlarımız ile yaklaşık 2 saattir dükkana dolan suyu boşaltıyoruz. Etrafta hiç kimse yok. Yıllardır da biz böyle kendi imkanlarımız ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Cadde üzerinde bulunan Ünlü'nün iş yerinde yaşanan su baskını ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde biriken yağmur sularının araçların geçişi ile birlikte kaldırımı aşıp iş yerine girdiği anlar anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekipleri sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olurken, araç sürücüleri ise yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı dükkan sahiplerinin ise sağanak nedeniyle günün ilk ışıklarına kadar iş yerlerinde nöbet tuttu.