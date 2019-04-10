İzmir'de Yağış Seferberliği

İzmir'de iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilememesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

İzmir'de iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilememesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Yağış öncesi ve yağış sırasında 24 saat sahada görev yapan personel, sorun yaşanan bölgelere hızlı bir şekilde müdahale ediyor.



Kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Yağışların kent genelinde yaşamı olumsuz etkilememesi için gerekli önlemleri alan ekipler, yağışın etkilerini azaltmak için de sahada 24 saat görev yaptı. Kent merkezinde yağışlar sıkıntısız atlatılırken, Kiraz'da Yeşildere Mahallesi'ndeki bir köprüde meydana gelen göçükle ilgili ekipler bölgeye yönlendirildi.



Nisan ortalaması 10 günde aşıldı



İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir'de son 24 saatte metrekareye Güzelyalı'da 20.8, Tire'nin Somak Köyü'nde 104, Kemalpaşa Ovacık Köyü'nde 75.1, Bayındır Çınardibi Mahallesi'nde ise 57.9 kilogram yağış düştü. İzmir'de uzun yıllar Nisan ayı yağış ortalaması (1938-2018) 45.4 kilogram olmasına karşın, bu yıl Nisan ayının sadece 10 gününde metrekareye düşen yağış miktarı 46.2 kilogram olarak ölçüldü. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki 3 gün boyunca yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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