Son Dakika Haberleri: İzmir'de yağışların etkisiyle karakolu su bastı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de yağışların etkisiyle karakolu su bastı

1 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.

İzmir'de yağışların etkisiyle karakolu su bastı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis karakolunu su bastı.


İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve birçok ev ve aracın sular altında kalmasına neden olan yağıştan polis karakolu da etkilendi. Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan Eski İzmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi sular altında kaldı. Karakolun içerisi ve bahçe kısmı sular altında kalırken, karakolda görevli polis memurları itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etme çalışması başlatan polis memurları, bir yandan da önemli evrakları koruma altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde su tahliye edilirken, polis memurları karakol içi ve bahçesinde temizlik çalışması başlattı. - İZMİR

Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de hayır amaçlı dağıtılan tavuk pilavı yiyen 50 kişi hastanelik oldu
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanına ceza kesildi Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu! Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni projeyle dönüş yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 07:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yağışların etkisiyle karakolu su bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]