İzmir'de Yağmur ve Fırtına
2 saat önce
İzmir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
İzmir
'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Seferihisar
ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Stadyum Caddesi civarından geçen derenin taşması sonucu cadde sular altında kaldı. Polis
ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Ürkmez
Mahallesi'nde de sağanak, yollarda su birikintileri oluştururken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, su basan evlere müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:38 Kaynak: AA
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