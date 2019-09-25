Son Dakika Haberleri: İzmir'de yağmur yağdı polis merkezini su bastı
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İzmir'de yağmur yağdı polis merkezini su bastı

4 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis merkezini su bastı.

İzmir'de yağmur yağdı polis merkezini su bastı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aşırı yağışların etkisiyle polis merkezini su bastı.

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve birçok ev ve aracın sular altında kalmasına neden olan yağıştan polis merkezi de nasibini aldı. Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan Eski İzmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi sular altında kaldı. Karakolun içerisi ve bahçe kısmı sular altında kalırken, karakolda görevli polis memurları itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etme çalışması başlatan polis memurları, bir yandan da önemli evrakları koruma altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde su tahliye edilirken, polis memurları karakol içi ve bahçesinde temizlik çalışması başlattı.

(Mustafa İç/İHA)

Karabağlar, İzmir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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