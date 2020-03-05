İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2) - Son Dakika

İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2)

7 saat önce

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü.

İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2), System.String[]

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, bir cipin iki lastiğinin çukura düşmesi ve bir vatandaşın da sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Mahallede gece boyunca birkaç aracın düştüğü çukuların ekiplerin yaptıkları çalışmalarla kapatıldığı bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:11 Kaynak: DHA
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