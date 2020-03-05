İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü (2) - Son Dakika

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, bir cipin iki lastiğinin çukura düşmesi ve bir vatandaşın da sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Mahallede gece boyunca birkaç aracın düştüğü çukuların ekiplerin yaptıkları çalışmalarla kapatıldığı bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,