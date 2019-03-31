Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Yakalama Kararı Olan 27 Kişiye Oy Kullandıktan Sonra Gözaltı

İzmir'de, Yakalama Kararı Olan 27 Kişiye Oy Kullandıktan Sonra Gözaltı

2 dakika önce

İZMİR'de, hakkında yakalama kararı olan ve hangi sandıklarda oy kullanacağı belirlenen 27 kişi, oy verme işlemi sonrası gözaltına alındı.

İzmir'de, Yakalama Kararı Olan 27 Kişiye Oy Kullandıktan Sonra Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, hakkında yakalama kararı olan ve hangi sandıklarda oy kullanacağı belirlenen 27 kişi, oy verme işlemi sonrası gözaltına alındı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişinin hangi sandıklarda oy kullanacağını tek tek tespit etti. Bu sandıklarda yerel seçim öncesi önlem alan sivil polisler, 27 kişiyi oy verme işlemi sonrası gözaltına aldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

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