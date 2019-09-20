İzmir'de yakalanan deaş infazcısı, göçmen grubuyla türkiye'ye girmiş (2)

DEAŞ'IN İNFAZCISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed Ramadan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette, tercüman eşliğinde ifadesi alınan Ramadan, adliyeye sevk edildi.

Davut CAN/İZMİR,

