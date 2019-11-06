Son Dakika Haberleri: İzmir'de yakalanan göçmenlerden biri, DEAŞ üyeliğinden tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir'de yakalanan göçmenlerden biri, DEAŞ üyeliğinden tutuklandı

İzmir'de yakalanan göçmenlerden biri, DEAŞ üyeliğinden tutuklandı

7 saat önce

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp, Kilis Göç İdaresi'ne getirilen Suriye uyruklu kaçak göçmenler arasındaki A.A.'nın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

İzmir'de yakalanan göçmenlerden biri, DEAŞ üyeliğinden tutuklandı, System.String[]

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanıp, Kilis Göç İdaresi'ne getirilen Suriye uyruklu kaçak göçmenler arasındaki A.A.'nın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

? İzmir'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu bir grup, polis tarafından yakalandıktan sonra geri gönderme işlemi için Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi. Burada kimlik kontrolü yapan ekipler, gruptaki A.A.'nın 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'ta faaliyet gösterdiğini belirledi.Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yunanistan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Kalben, yıllar önce yaşadığı tacizi itiraf etti
İzmir'de ünlü otele tahliye kararı Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yakalanan göçmenlerden biri, DEAŞ üyeliğinden tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]