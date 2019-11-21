Son Dakika Haberleri: İzmir'de yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, hırsızlık suçlarına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İzmir'de yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, hırsızlık suçlarına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen Ş.B. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
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