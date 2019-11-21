İzmir'de yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı
6 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, hırsızlık suçlarına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, hırsızlık suçlarına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen Ş.B. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
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