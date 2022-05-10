İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı

10.05.2022 16:38
İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı

İzmir'in Menemen ilçesinde akaryakıt yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde akaryakıt yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tanker, yüklü olduğu akaryakıtla birlikte tamamen yandı.

Olay saat 14.45 sıralarında İzmir Çevre Yolu Menemen Ulukent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 35 KKM 64 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Menemen'den İzmir istikametine seyir halindeyken bir anda alev aldı. Bu esnada yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçtan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerine gelen otoyol polisi ise çevre güvenliğini alarak araç geçişlerini bir süre durdurdu.

Çıkan yangın sebebiyle trafik bir süre aksarken, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol akışı yeniden normale döndü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı
İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı
İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Menemen, Tanker, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de yakıt yüklü tanker alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement