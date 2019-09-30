İzmir'de yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:11
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