Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
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İzmir'de yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı minibüste yapılan aramada yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:11 
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