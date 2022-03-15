105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi - Son Dakika
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105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi

15.03.2022 12:12

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen yaklaşık 105 ton gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki ile tütün mamulleri imha edildi.

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen yaklaşık 105 ton gümrük kaçağı ve sahte alkollü içki ile tütün mamulleri imha edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte son 4 ayda kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı ve sahte alkollü içkiler ile tütün mamulleri 1-9 Mart arasında imha edildi.

Operasyonlarda bulunan 8 ton etil alkol, 558 litre açık içki, 3 bin 237 şişe içki aroması, 55 şişe kaçak ve sahte içki dökülerek ve ezilerek, 50 ton nargile tütünü, 11 milyon doldurulmuş sigara, 600 bin makaron, 5,7 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 3 bin 246 paket kaçak sigara, 4 bin paket nargile/pipo tütünü, 1678 puro, 1146 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 270 sigara filtresinden oluşan toplam 105 ton kaçak ürünler kıyılarak ve parçalanarak imha edildi.

Engellenen kamu zararının yaklaşık 150 milyon lira olduğu bildirildi.

105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi
105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi
105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi
105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi
105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 105 ton sahte içki ve kaçak tütün imha edildi - Son Dakika


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