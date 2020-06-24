İzmir'de yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir iş yerine yapılan operasyonda yaklaşık 110 bin litreye yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda, 109 bin 333 litre kaçak akaryakıt, bir adet elektrikli aktarım düzeneği ve 260 kilogram akaryakıt renk açma ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında adlı işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.