İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi

31.03.2022 12:24
İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretimi yapılan 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 200 şişe satışa hazır sahte içki bulundu. 1077 litre sahte içki de bidonlarda tespit edildi. Ayrıca, 3 bin 840 sahte bandrol, 1750 etiket, 320 boş şişe ile alkol aroması da ele geçirildi.

Yaklaşık 1200 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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