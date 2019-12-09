Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.

İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonda, 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -...
Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 18:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]