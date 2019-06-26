Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

19 dakika önce

İzmir'de 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]
İzmir'de 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine söz konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir- Ankara karayolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu. Operasyonda tankerde 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisler, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
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