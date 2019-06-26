- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİZMİR - İzmir'de, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
- İzmir
'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İZMİR - İzmir'de, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Ekipler, bunun üzerine hemen bir çalışma başlattı. Söz
konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir - Ankara
kara yolundaki Kemalpaşa
uygulama noktasında durdurdu. Operasyonu yapan ekipler, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polisler, tanker sürücüsü Y.A'yı ise gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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