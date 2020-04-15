İzmir'de yaklaşık bin 300 eczaneden 650 bin maske dağıtıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İzmir'de devam ediyor. Vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığının kısa mesajla göndermiş olduğu kodla ücretsiz maskelerini alıyorlar.



Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İzmir'de devam ediyor. T.C kimlik numaraları ve Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gelen kodla maskelerini temin eden vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, İzmir merkezde bin 300 eczanenin her birine 500'er maske iletildiğini söylerken, yaklaşık 650 bin maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirdi. Öte yandan bugün itibarı ile tükenen maskelerin yerine yarın da yenilerinin geleceği ve maskelerini temin edemeyen vatandaşa dağıtılacağı belirtildi.



Vatandaşlar uygulamadan memnun



Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ücretsiz maske dağıtımından memnun olan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti. Yaşar Hassepetçi isimli vatandaş, "Çok güzel bir uygulama. Ben de maskemi almak için eczaneye geldim. Şu an kendim için geldim, kod gelince eşim için de almaya geleceğim" sözlerine yer verdi. Cem Dönmez adlı vatandaş ise, "Telefonuma mesaj ile kod geldi. Eczacı arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Aldık maskemizi, şimdi evimize gidiyoruz. Çok memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun, güzel bir uygulama. Bu sabah mesaj geldi, işimizi 10 dakika içinde hallettik" diye konuştu.



"Yoğun bir talep var"



Maske temin edebilmek için eczaneye gelen vatandaşların taleplerinin yoğunluğundan söz eden Eczacı Sinan Kurupınar, kimi zaman yoğunluktan dolayı sistemin arıza verdiğini ancak kısa zamanda sıkıntının giderildiğini belirtti. Kurupınar, "Yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız maskelerini temin etmek için eczanemize geliyor. Yoğunluktan dolayı bazı aksamalar olsa da sistem genellikle sağlıklı çalışıyor. Vatandaşlar da uygulamadan dolayı oldukça memnunlar, yetkililere teşekkür ediyorlar" dedi. - İZMİR