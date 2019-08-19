Son Dakika Haberleri: İzmir'de yaklaşık iki bin yıllık olduğu sanılan iki kitabe bulundu
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İzmir'de yaklaşık iki bin yıllık olduğu sanılan iki kitabe bulundu

16 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde yaklaşık iki bin yıllık olduğu tahmin edilen iki taş kitabe ele geçirildi.

İzmir'de yaklaşık iki bin yıllık olduğu sanılan iki kitabe bulundu, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde yaklaşık iki bin yıllık olduğu tahmin edilen iki taş kitabe ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyrek Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve Çiğli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleriyle düzenledikleri operasyonda yaklaşık iki bin yıllık olduğu değerlendirilen iki taş kitabe ele geçirdi.
İ.Ö, S.Ö. ve Ö.İ. gözaltına alındı.
Kitabeler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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