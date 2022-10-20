İZMİR'DE YALNIZ YAŞADIĞI BARAKASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Mustafa Avar (55), tek başına yaşadığı barakada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için soruşturma başlattı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Eski İzmir Caddesi Kilimcitepe Camii'nin karşısındaki bir barakada meydana geldi. Yol kenarındaki barakada tek başına yaşayan Mustafa Avar (55), çevredeki bir kişi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Avar'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Avar'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.