Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

İzmir'de, Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de, Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Evliya Kara'dan (64) haber alamayan yakınları kontrol etmek için Evka-5 Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kara'yı yerde hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı belirtilen Kara'nın cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:34 Kaynak: AA

Çiğli, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Babasının Öldürdüğü Oryantal Didem Uslu, 47 Gün Sonra Toprağa Verildi

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti Son Dakika! Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]