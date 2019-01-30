İzmir'de, Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İzmir
'in Çiğli
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Evliya Kara'dan (64) haber alamayan yakınları kontrol etmek için Evka-5 Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kara'yı yerde hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Yapılan kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yalnız yaşadığı belirtilen Kara'nın cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:34 Kaynak: AA
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