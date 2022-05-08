İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu! - Son Dakika
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İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!

08.05.2022 09:02

İzmir'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası bir apartmana çarptı. Büyük bir darbe alan evin odasın darmadağın olurken, yaşanan olayda şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarına yamaçtan kopan kaya parçası çarptı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR ODAYI DARMADAĞIN ETTİ

Kaya parçasının çarpması nedeniyle apartmanın birinci katında oturan Atakan Kaplayan'ın evinin bir odasının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

"ODA BOŞTU"

Atakan Kaplayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evine 6 ay önce taşındığını belirterek, "Oda boştu. Kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar da yoktu." dedi.

Kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda viraneye döndü
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İtfaiye, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu! - Son Dakika
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