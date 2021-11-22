İZMİR'DE YAN BİNADA KAYMA İDDİASINDA ARSA SAHİBİ TEMELE ÇOK GİRMİŞLER - Son Dakika

İZMİR'ide temel kazısı sırasında yan binada kayma meydana geldiği iddiası üzerine belediye ekipleri, yeniden ölçüm çalışmalarına başladı. Kazı yapılan arsanın sahiplerinden olan, bitişikteki binalardan birinde de çocuğu oturan Necla Kırıntat, (55), Temel kazıldıktan sonra çocuğumun oturduğu binanın temeline çok girmişler dedi. Kırıntat, Çocuğum tuvalete girdiğinde duvar boşluğundan seslerin geldiğini duyup hemen dışarı çıkmış ve çevredekilere de haber vermiş. Kontrol için çatıya çıktıklarında terastaki fayansların birbirinden ayrıldığını görmüşler. İnşaat yetkilileri bize kaymanın olmadığını söylüyor ama nasıl yok diye konuştu.

Karşıyaka ilçesi Tersane Mahallesi 1661 Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartmanın yeniden yapımı için cumartesi günü temel atıldı. Ancak iddiaya göre dün akşam saatlerinde temelin atıldığı yan binada kayma meydana geldi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD yetkilileri de incelemelerde bulundu. İlk etapta zarar görme ihtimali olduğu düşünülen arsa çevresindeki 5 binada bulunan 55 dairenin tahliye edilmesine karar verildi.

Karşıyaka Belediyesi ekipleri gece saatlerinde ölçüm yaptı. Sabahın erken saatlerinde yeniden bölgeye gelen ekipler, binada kayma olup olmadığını belirlemek için tekrar ölçüm çalışmaları yapmaya başladı. Tahliye işleminin ardından kamyonlarla getirilen kumlarla temelin açıldığı alan dolduruldu. Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5'er dairenin bulunduğu iki apartmanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. İlk etapta tedbir amaçlı boşaltılan diğer binalarda yaşayanlar ise evlerine geri döndü. Boşaltılan her iki binada ise toplam 6 dairede yaşayanların bulunduğu, 4 dairenin ise boş olduğu belirlendi. Tedbir amaçlı olarak binaların arasına metal levha yerleştirildi. Tahliye edilen vatandaşlardan bir kısmı yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.

'FAYANSIN AYRILDIĞINI GÖRMÜŞLER'

Kazı çalışması yapılan arsanın sahiplerinden Necla Kırıntat aynı zamanda boşaltılan binalardan birinde de çocuğunun oturduğunu söyledi. Çalışması yapılan arsada daha önce herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Kırıntat, Arsamızı kat karşılığında müteahhitte verdik. Bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ancak temel kazıldıktan sonra çocuğumun oturduğu binanın temeline çok girmişler. Zemin burada belli. Ona göre tedbir alıp çalışma yapılması gerekiyordu. Çocuğum o binaya taşınalı 15 gün oldu ama evlerinde kalamadılar. Çok üzüldüm. Fark etmeselerdi bina devrilebilirdi. Kendileri fark etmiş. Tuvalete girdiğinde duvar boşluğundan seslerin geldiğini duyup hemen dışarı çıkmış ve çevredekilere de haber vermiş. Kontrol için evin çatısına çıktıklarında terastaki fayansların birbirinden ayrıldığını görmüşler. İnşaat yetkilileri bize kaymanın olmadığını söylüyor ama nasıl yok diye konuştu.

'5'ER DAİRENİN BULUNDUĞU İKİ APARTMAN TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI'

Konuyla ilgili Karşıyaka Belediyesi'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi

Yüklenici firma Tersane Mahallesi 1661 Sokak Numara 36'da bulunan riskli yapıyı yıkıp yeni bir bina yapmak üzere ruhsat almış, çalışmalara başlamıştır. Ancak bina yıkılıp temel çalışması yapıldığı sırada zemin stabilitesinin kaybolduğu yönünde bilgi gelmiş, İmar Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerimiz, bölgeye intikal etmişlerdir. Ekibimizin gözlemleri sonucunda 5'er dairenin bulunduğu 34 numaralı Ferruh Kırıntat ve 38 numaralı Rüya apartmanlarının tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verilmiştir. Her iki binada toplam 6 dairede yaşayanların bulunduğu, 4 dairenin boş olduğu belirlenmiş, burada yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı yakınlarının yanına gitmek istemiş, bir kısmı da otele yerleştirilmiştir. Ardından belediye ekiplerimiz tarafından başlatılan teknik çalışmalar ve ölçümler sürmektedir. Binalarda herhangi bir kayma olup olmadığı teknik çalışmanın ardından belirlenecek.