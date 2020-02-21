İzmir'de yan yatan bir bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir bina, ekipler tarafından yan yattığı tespit edilerek tahliye edildi. Son günlerde meydana gelen depremlerle daha riskli hale gelen ve can güvenliği açısından sakınca taşıyan bina mühürlendi.



Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı adreste bulunan ruhsatlı bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yerinde yaptığı incelemede, binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi.



Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de, 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltılarak mühürlendi. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışında olduğu öğrenildi. - İZMİR