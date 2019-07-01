İZMİR'DE YANAN BÖLGE, GÜN AĞARINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, yeşil doğada simsiyah yara açtı İzmir
'in Menderes
ilçesinde ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangınında yanan 5 hektarlık bölge havadan görüntülendi. Yeşil dokunun yok olduğu ve tatilcilerin kaldığı otellerin sınırlarına dayanan yangının oluşturduğu tehlike havadan gün ağarınca ortaya çıktı.
Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere
bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi
'nde 'Oteller Bölgesi' olarak bilinen yerde dün (pazar) saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe Oteli'nin karşısındaki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı tespit edilen
yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, tahliye edildi. Yangın Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla gece geç saatlerde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası
yolu uzun süre trafiğe kapatıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangının söndürülmesinin ardından güneşin doğmasıyla alevlerin teslim aldığı bölge, DHA
tarafından havadan görüntülendi. Yeşil ağaçlardan geriye kül kaldı. Tatilcilerin konakladığı otellere kadar uzanan
yangında ekiplerin başarısıyla can kaybı yaşanmadı ama alevler, yemyeşil doğa içinde adeta hançerle simsiyah bir yara açtı.