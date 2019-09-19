İzmir'de yanan ormanlık alan şubat ayına kadar ağaçlandırılacak

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından alanda ağaçlandırma çalışması başladı. Yanan alanlar bir yandan temizlenirken, ilk fidan 11 Kasım'da dikilecek, şubat ayına kadar bölge tamamen ağaçlandırılmış olacak.

Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp söndürülebildi. Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için yoğun çaba gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından teraslama çalışmaları başlayacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacak. Bu yerlere yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme zonu oluşturulacak. İlk fidan 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi şubat ayına kadar tamamlanacak.