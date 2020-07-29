İzmir'de yanan otomobili yol kenarına bırakan sürücü olay yerini terk etti - Son Dakika

İzmir'de yanan otomobili yol kenarına bırakan sürücü olay yerini terk etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sürücü, seyir halinde yanmaya başlayan otomobili yol kenarına bırakarak olay yerinden ayrıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sürücü, seyir halinde yanmaya başlayan otomobili yol kenarına bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 AV 8077 plakalı otomobilde, Anadolu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı yolun kenarına çeken sürücü olay yerini terk ederken, çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobilde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri yanan aracı yolun kenarına bırakıp giden sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:47

Kaynak: AA

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