İzmir'de yanan plastik fabrikasında zarar 10 milyon euro: bölge havadan görüntülendi - Son Dakika

İZMİR'in Çiğli ilçesinde gece çıkan yangında kullanılamaz hale gelen plastik fabrikası havadan görüntülendi. Fabrikadaki zararın yaklaşık 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 10044 Sokak'taki bir plastik fabrikasında, saat 00.30 sularında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İçeride yanıcı maddelerin fazla olmasından dolayı alevler çabucak büyürken, zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Metrelerce yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.