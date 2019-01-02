İzmir
'de yangın çıkan evden alevler yükseldi
İzmir'de bir evde sobadan çıkan yangın korkuttu
İZMİR - İzmir'in Konak
ilçesinde, bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin ortasında kalan bir itfaiye eri ise yangının arasından ekip arkadaşları tarafından çekip çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Konak ilçesi Eşrafpaşa'da bir evde akşam saatlerinde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda çatıyı tutuşturdu. Alevler, saniyeler içerisinde evi kapladı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Altı itfaiye aracı, hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Evden yükselen alevler ise herkesi korkuttu. Yangın sonrası mahalleli de sokağa döküldü ve panik yaşandı.
Yanıcı maddeler bir anda parladı, ekipler zor anlar yaşadı İtfaiye
ekiplerinin çalışması sırasında yol trafiğe kapatılırken, ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için büyük uğraş verdi.
Yanıcı tahtaların biranda parlaması ise ekiplere zor anlar yaşattı. Bir itfaiye eri, alevlerin arasında kısa süre kalırken, personel, arkadaşları tarafından alevlerin arasından çekip çıkarıldı. Yangın, yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan evde ise büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralananın olması herkese rahat bir nefes aldırdı.