İzmir'de yangın çıkaran şahıs, "Neden yaktın?" sorusuna cevap verdi: Keyfime yaktım - Son Dakika
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İzmir'de yangın çıkaran şahıs, "Neden yaktın?" sorusuna cevap verdi: Keyfime yaktım

04.07.2022 23:33

İzmir'de otluk alanı yaktığı öğrenilen Y.A., karakoldaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ormanı neden yaktığı sorulan şahıs, "Keyfime yaktım" cevabını verdi.

Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İzmir'de orman yangını çıkaran şahıstan 'Neden yaktın?' sorusuna yanıt: keyfime yaktım

1 BUÇUK SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

İzmir'de orman yangını çıkaran şahıstan 'Neden yaktın?' sorusuna yanıt: keyfime yaktım

TUTUKLANDI

Otluk alanı yaktığı öğrenilen Y.A., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de orman yangını çıkaran şahıstan 'Neden yaktın?' sorusuna yanıt: keyfime yaktım

"KEYFİME YAKTIN"

Çaltılıdere Mahallesi Muhtarı Şenol Yoldaş, "Burada konuşurken bir şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda 'Keyfime yaktım' dedi. Jandarma ve polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yangın çıkaran şahıs, 'Neden yaktın?' sorusuna cevap verdi: Keyfime yaktım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yangın çıkaran şahıs, "Neden yaktın?" sorusuna cevap verdi: Keyfime yaktım - Son Dakika
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