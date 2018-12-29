Son Dakika Haberleri: İzmir'de Yangın Dehşeti: 1 Ölü

İzmir'de Yangın Dehşeti: 1 Ölü

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen yangında, yalnız yaşayan ve eşi 20 gün önce ölen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de Yangın Dehşeti: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen yangında, yalnız yaşayan ve eşi 20 gün önce ölen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünü öğrenen ve "Annemiz gitti" diye feryat eden Tevfik Kayacıoğlu'nun sözleri ise yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'in Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi, Kur'an Kursu sokaktaki bir evde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın söndürüldükten sonra içeriye giren ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 76 yaşındaki Ömriye Kayacıoğlu'nun yanmış halde cansız bedenini buldu.

Oğlu "Annemiz gitti" diye feryat etti, yürekleri dağladı

Eşi Ali İhsan Kayacıoğlu'nun yaklaşık 20 gün önce vefat etmesi sonrası yalnız yaşamaya başladığı öğrenilen Ömriye Kayacıoğlu'nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu ise söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip "Annemiz gitti" diye feryat etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa
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