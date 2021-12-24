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İZMİR'DE YANGIN FACİASI: 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

İZMİR'DE YANGIN FACİASI: 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

24.12.2021 21:47

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 2 yaşındaki ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri 3 yaşındaki Talha Menderes'in yaşamını yitirdiği yangının; kömür sobasından çıktığı iddia edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 2 yaşındaki ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri 3 yaşındaki Talha Menderes'in yaşamını yitirdiği yangının; kömür sobasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, kömür sobasının yanar halde olduğu ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Evin yakınında oturan komşu Ayten Özadır da "Yangının kömür sobasından çıktığını sanıyoruz. Çocuklar içerideydi. Eve girmeye çalıştım ama alevler her yere yayılmıştı. Bu nedenle içeri giremedim. Üç çocuk birbirine sarılmış, ağlarlarken gördüm ama kurtaramadım. İtfaiye geç kaldı, 1 saatte geldi. Tamamen itfaiyenin sorumsuzluğu. Benim içeri girmeye çalıştığım zaman gelmiş olsalardı belki de çocuklar şimdi yaşıyor olacaktı" dedi.

BABA HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İki katlı evin içinde 3 kardeşin yanmış cesetleri önce Bayındır Devlet Hastanesi Morgu'na sonra da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Üç evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi Acil Servis önünde, gözyaşı döktü. Hastane önünde sinir krizi geçiren baba Menderes'i yakınları güçlükle sakinleştirdi.

İZMİR'DE YANGIN FACİASI: 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
İZMİR'DE YANGIN FACİASI: 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
İZMİR'DE YANGIN FACİASI: 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

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Devlet Hastanesi, İtfaiye, Kömür, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE YANGIN FACİASI: 3 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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