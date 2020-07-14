İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç , 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.

İzmir 'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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